У орловца нашли две тысячи ненормативных саженцев

Речь идёт о шести видах деревьев и кустарников.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, саженцы принадлежат орловскому индивидуальному предпринимателю. В отношении ИП проводилась выездная проверка. Специалисты ведомства отобрали 15 проб плодовых деревьев и ягодных кустарников (яблони, персика, груши, вишни, сливы и абрикоса).

В лаборатории их проверили на соответствие требованиям государственных стандартов. «По результатам проведённых исследований установлено, что посадочный материал в количестве 2124 штук саженцев не соответствует нормативным требованиям», — рассказали в Россельхознадзоре.

В частности, зарегистрированы отклонения от нормативов по внешнему виду, длине корней, наличию листьев, «естественных» и механических повреждений и другим параметрам. В итоге ведомство объявило предпринимателю предостережение о недопустимости реализации такого товара.

ИА «Орелград»