У орловца нашли две тысячи ненормативных саженцев

7.7.2023 | 12:21 Новости, Общество

Речь идёт о шести видах деревьев и кустарников.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям (иллюстративное)

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, саженцы принадлежат орловскому индивидуальному предпринимателю. В отношении ИП проводилась выездная проверка. Специалисты ведомства отобрали 15 проб плодовых деревьев и ягодных кустарников (яблони, персика, груши, вишни, сливы и абрикоса).

В лаборатории их проверили на соответствие требованиям государственных стандартов. «По результатам проведённых исследований установлено, что посадочный материал в количестве 2124 штук саженцев не соответствует нормативным требованиям», — рассказали в Россельхознадзоре.

В частности, зарегистрированы отклонения от нормативов по внешнему виду, длине корней, наличию листьев, «естественных» и механических повреждений и другим параметрам. В итоге ведомство объявило предпринимателю предостережение о недопустимости реализации такого товара.

ИА «Орелград»

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