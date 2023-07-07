В гонку за пост губернатора вступили пять кандидатов

Облизбирком начал принимать документы для регистрации.



В Орловской области постепенно раскручивается маховик предвыборной кампании. Напомним, на 10 сентября 2023 года назначены выборы губернатора. Голосование также пройдет 8 и 9 сентября. Первый этап уже позади – в регионе завершился период выдвижения кандидатов на должность губернатора. Как уточнили в Избирательной комиссии Орловской области, финиш этому процессу был дан 4 июля в 18.00 часов. А старт он взял, напомним, 14 июня.

Кандидатов выдвигали политические партии. В результате Избирательную комиссию Орловской области о своем намерении баллотироваться на должность губернатора уведомили пять человек:

— Абрамов Владислав Владимирович, выдвинут региональным отделением в Орловской области политической партии «Российский общенародный союз»;

— Клычков Андрей Евгеньевич, выдвинут областным отделением «Коммунистической партии Российской Федерации»;

— Ковалева Светлана Александровна, выдвинута региональным отделением в Орловской области политической партии «Новые люди»;

— Стебаков Владимир Иванович, выдвинут региональным отделением в Орловской области политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;

— Числов Владислав Александрович, выдвинут Орловским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

«С 5 июля 2023 года начался период представления в облизбирком документов для регистрации, в том числе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Орловской области, собранных в поддержку кандидата, который продлится до 18.00 часов по местному времени 14 июля 2023 года», — сообщает Избирательная комиссия.

Напомним, что в единый день голосования 10 сентября 2023 года на территории Орловской области на территории 16 муниципальных районов также состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, по итогам которых планируются к замещению 26 вакантных мандата.

ИА «Орелград»