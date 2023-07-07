В Орле православный приход предъявил иск мэрии

Пока что он оставлен без движения.

Как сообщают «Орловские новости», речь идёт о приходе храма Воскресения христова, который находится на Афанасьевском кладбище. Иск подан в Арбитражный суд области.

Объединение верующих просит сохранить здание храма в реконструированном состоянии. Также иск содержит просьбу о сохранении зданий крестильни, служебных помещений, котельной и звонницы. Помимо этого, приход хочет, чтобы администрация Орла признала за ним право собственности на данные объекты.

Пока что суд оставил иск без движения, так как обращение было подано с нарушениями.

Отметим, что данный храм не является старым. Он был освящён в 2001-м году. Ранее на Афанасьевском кладбище находилась старинная деревянная церковь с таким же названием, однако она погибла в результате намеренного поджога в 1996-м.

ИА «Орелград»