В Орле станет ещё больше первоклассников

Число первых классов вырастет ещё на семь.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, 1 сентября в областном центре во всех школах планируется открыть 163 первых класса. Впрочем, это количество ещё может измениться (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). Точное число детей, которые 1 сентября впервые сядут за парты, пока точно не ясно.

«По итогам первого этапа, когда заявления принимались по принципу закрепления, зачислено 3244 первоклассников. Вчера стартовал второй этап, за день обработано ещё 375 заявлений. Всего сейчас в школы Орла зачислено 3619 первоклассников», — рассказали в городской администрации.

Как правило, заявления подаются через официальный сайт Государственных услуг или через портал «Виртуальная школа». Сейчас в обработке находится ещё около тысячи заявлений. Приём завершится 5 сентября.

При этом многие родители будущих учеников подают заявления сразу в несколько школ. Сотрудникам общеобразовательных учреждений приходится перезванивать им и уточнять информацию.

Отметим, что предыдущий учебный год для Орла по данному показателю стал рекордным (за долгое время). За парты в первый раз сели 4170 детей. В школе №51 пришлось сформировать сразу шесть первых классов — примерно по 30 учеников в каждом.

ИА «Орелград»