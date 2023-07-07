В орловских детсадах появятся священники

Священнослужители будут проводить с детьми беседы и праздники.

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии сообщил о том, что Орловская епархия и сразу два детских сада города Орла – №№ 20 и 75 — договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали митрополит Орловский и Болховский Тихон и заведующие указанными дошкольными образовательными учреждениями Анна Иванова и Инна Юрченко. Стороны договорились о проведении совместных социально-значимых, образовательных и культурных мероприятиях.

«Главной целью совместных проектов будет духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения, их знакомство с православной культурой и традиционными ценностями, — сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. — Помимо встреч со священнослужителями, которые расскажут детям о Боге, в детских садах № 20 и № 75 планируется проводить утренники, где воспитанники в игровой форме будут узнавать о православных праздниках и традициях».

Соглашение также предусматривает обмен опытом, для чего планируется совместное проведение мероприятий различных форматов. Ожидается, что это будут семинары, вебинары и круглые столы. Кроме того, детсады договорились с епархией о сотрудничестве по вопросам экспертизы духовно-просветительских программ, проектов и учебной литературы.

«В память о важном событии митрополит Тихон подарил заведующим детскими садами № 20 и № 75 Анне Ивановой и Инне Юрченко книги «Большая русская икона. 300 икон из коллекции Феликса Комарова», — добавили в митрополии.

ИА «Орелград»