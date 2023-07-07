Завтра орловцы отметят День семьи, любви и верности

Запланирована большая программа.

Уже сегодня вечером, в 18 часов, в центре «Металлург» (улица Металлургов, дом 17) состоится концерт, посвящённый празднику. Будут организованы и другие активности, рассчитанные на несовершеннолетних (мастер-классы, аквагрим, спортивные состязания).

Завтра в 17 часов состоится главный праздничный концерт — на центральной сцене Городского парка культуры и отдыха. Кроме того, с 11 часов здесь стартует детская игровая развлекательная программа. Также организаторы позаботятся и о развлечениях для всей семьи.

Однако основной «массив» мероприятий пройдёт в Детском парке. В 08:00 состоится открытое занятие йогой, в 12:00 — лекция для мам «Стрейчинг и его польза», в 12:30 – семейная тренировка-растяжка, в 17:00 — праздничный концерт «Гимн любви».

Отдельный цикл мероприятий организуют в Детском парке на площадке у фудкорта. Здесь пройдут танцевальные занятия (11:00), спортивные соревнования (13:00), игровая программа «Семья глазами ребенка (15:00), а также семейные соревнования по гигантской дженге (16:00). Также планируется шоу мыльных пузырей (17:00) и кулинарные мастер-классы «Семейные рецепты» (18:00).

Кроме того, с полудня и до 20 часов на аллеях Детского парка будет организована «Кладовая игр», а с полудня до 14 — квест «Когда семья вместе, сердце на месте». С 13 до 14 часов пройдут занятия «Любознательный английский», с 17 до 20 часов – ещё одна спортивная программа. Также на аллеях разместятся различные выставки и семейная творческая мастерская.

У фонтана «Кони» будет представлена программа «Детки + предки» (С 17:00 до 20:30).

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, пройдут во всех муниципальных образованиях нашего региона, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

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ИА «Орелград»