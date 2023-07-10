Искусственный интеллект поможет выявить рак у орловчанок

10.7.2023 | 12:13 Медицина, Новости

Исследования пройдут в больницах Мценского и Должанского районов.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, в распоряжении этих учреждений оказалась новая техника. Это портативное устройство для автоматической визуальной оценки шейки матки.

Мини-прибор обладает искусственным интеллектом, который способен самостоятельно анализировать изображение. Кроме того, полученную информацию «обрабатывает» и врач, производящий осмотр.

Планируется, что в рамках массовых осмотров в двух районных больницах скрининг будут ежемесячно проходить около 500 женщин. За всё время планируется охватить около пяти тысяч пациенток.

«В итоге мы можем выявить рак или предраковые изменения на ранней стадии, когда ещё можем сохранить репродуктивную функцию пациентки», — рассказала акушер-гинеколог Мценской ЦРБ Наталья Штевнина.

Осмотр каждой женщины будет занимать около десяти минут. Если снимки вызовут какое-либо подозрение у специалиста или прибора, то они отправятся на рабочую станцию в Орёл в больницу Боткина для оперативного получения второго мнения. Здесь их проанализирует онкогинеколог, гинеколог-хирург, врач высшей квалификационной категории Алексей Голубенко.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования