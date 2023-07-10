Орловцы чаще жалуются на парфюмерию, чем на плохое золото

Специалисты рассказали, что именно волнует потребителей в Орловской области.

В первой половине 2023 года в Орловской области специалистами консультационного центра и консультационных пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» было проведено 1488 бесед с гражданами. При этом на личном приеме было дано 877 консультаций, по телефону — 579 консультации, а еще 32 консультации эксперты дали с использованием электронных коммуникаций. Такие сведения предоставили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Эксперты провели анализ обращений и по их структуре составили рейтинг. Оказалось, что 860 обращений орловцев были связаны с вопросами торговли, а 512 – с вопросами оказания различных услуг. По каждому из этих направлений определились свои лидеры. Например, в торговых спорах наиболее популярными стали обращения орловцев по поводу возврата продавцам технически сложных товаров – всего в минувшем полугодии было изучено 194 таких случая. По фактам продажи некачественных продуктов питания поступило 109 обращений, по вопросам возврата обуви – 104, возврата одежды – 65.

Кроме того, 100 орловцев попросили у специалистов совета по вопросам продажи парфюмерно-косметических товаров. Интересно, что в одном случае обратившийся гражданин спрашивал, как поступить в ситуации с продажей некачественных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Традиционно высоким остается количество жалоб на качество мебели – в первом полугодии таковых поступила 71. По фактам продажи товаров дистанционным способом поступило 29 обращений.

Кроме того, в этом году орловцы достаточно активно жаловались на факты продажи окон и дверей ненадлежащего качества (23 обращения), строительных материалов и изделий (21 обращение), лекарственных препаратов изделий и изделий медицинского назначения (19 обращений), игрушек (6 обращений), аудиовизуальных изделий и фонограмм (2 обращения). Еще 10 жалоб поступило на нарушение порядка возврата денежных средств за мобильные телефоны с недостатками.

Что касается сферы оказания услуг, то и здесь лидер остался традиционным. Чаще всего, а именно 155 раз, орловцы обращались за консультациями по вопросам оказания им некачественных услуг ЖКХ. На втором месте оказались некачественные бытовые услуги (125 обращений), далее следуют медицинские услуги (55 обращений), финансовые услуги (54 обращения), услуги общественного питания (38 обращений), образовательные услуги (26 обращений), туристские услуги (23 обращения) и др. Обращает на себя внимание то, что к специалистам поступило и пять обращения, связанных с долевым строительством.

ИА «Орелград»