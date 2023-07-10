Орловские самозанятые увлеклись стрижкой и перевозками

Самые популярные виды самозанятости в Орле назвали налоговики.

В Орловской области по состоянию на 1 июня 2023 года в качестве плательщиков налога на профессиональный доход было зарегистрировано уже более 33 тысяч человек. Такие данные предоставила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Напомним, что плательщиков данного налога называют самозанятыми. В Орловской области они появились относительно недавно. Специальный налоговый режим был введен с 1 июля 2020 года законом, принятым Орловским областным Советом народных депутатов.

За три года количество самозанятых выросло очень заметно. Причем их вклад в экономику тоже впечатляет. Налоговики, например, подсчитали, что за весь период действия специального налогового режима НПД на территории Орловской области было сформировано более 5 миллионов чеков на общую сумму свыше 5 миллиарда рублей. Подсчитано также, что средний чек составил 924 рубля. Кроме того, в УФНС назвали наиболее популярные у орловских самозанятых виды деятельности. В число лидеров вошли услуги по оказанию косметических и парикмахерских услуг, строительные и ремонтные услуги, а также услуги по перевозке грузов и пассажиров.

«Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без визита в налоговый орган, с помощью мобильного приложения «Мой налог» или через уполномоченные банки, — напоминают в областной налоговой службе. — Специальный режим НПД могут применять физические лица с годовым доходом менее 2,4 миллиона рублей. При оказании услуг гражданам ставка налога составляет 4 процента, юридическим лицам – 6 процентов. Сразу после регистрации самозанятый получает бонус в размере 10 тысяч рублей, который уменьшает ставку налога до 3 и 4 процентов соответственно».

ИА «Орелград»