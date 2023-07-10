Орловским строителям погода мешает больше, чем конкуренты

В Орловской области замерили индекс деловой активности строителей.

Орелстат обнародовал оперативный доклад о социально-экономическом положении Орловской области. Один из его разделов посвящен деловой активности строительных организаций. Отметим, что статистики опираются в том числе на результаты опросов, участниками которых становятся руководители организаций. В данном случае использовались данные обследования деловой активности строительных организаций, проведенного в мае 2023 года. Результаты, как говорят в ведомстве, отражают взгляды руководителей на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития.

Согласно данным Орелстата, индекс предпринимательской уверенности в строительстве во втором квартале 2023 года составил 1 процент. Основными факторами, ограничивающими строительную деятельность организаций в отчетном периоде времени, были названы: погодные условия (данный фактор в своих ответах как определяющий отметили 43 процента опрошенных руководителей), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, высокий уровень налогов и недостаток квалифицированных рабочих (по 35 процентов).

Кроме того, 30 процентов руководителей строительных организаций Орловской области в качестве сдерживающего фактора отметили высокий процент коммерческих кредитов, 19 процентов — недостаток финансирования, 16 процентов — неплатежеспособность заказчиков, 14 процентов — недостаток заказов на работы. Только 12 процентов негативным фактором считают конкуренцию со стороны других строительных фирм и лишь 2 процента руководителей пожаловались на недостаток материалов.

ИА «Орелград»