Пара из Орла отказалась проверить свою кошку на бешенство

Перед этим она укусила их же дочь.

Случай зарегистрировала «Детская городская больница имени Круглой». От укуса домашней кошки пострадала несовершеннолетняя девочка. Родители обратились к врачам, но при этом отказались предоставить ветеринарам подозрительное животное для профессионального осмотра.

Управление ветеринарии Орловской области сообщило об этом в Россельхознадзор. Данное ведомство обратилось к родителям девочки и направило им требование об устранении нарушения.

Россельхознадзор напоминает, что инкубационный период у бешенства составляет от двух недель до двух месяцев. Поэтому «братья меньшие», восприимчивые к этому заболеванию и «уличённые» в подобных нападениях, должны быть осмотрены в течении 12 часов после подозрительного эпизода. При этом владелец обязан сам доставить своего питомца на станцию по борьбе с болезнями животных.

ИА «Орелград»