Пара из Орла отказалась проверить свою кошку на бешенство

10.7.2023 | 13:41 Новости, Происшествия

Перед этим она укусила их же дочь.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Случай зарегистрировала «Детская городская больница имени Круглой». От укуса домашней кошки пострадала несовершеннолетняя девочка. Родители обратились к врачам, но при этом отказались предоставить ветеринарам подозрительное животное для профессионального осмотра.

Управление ветеринарии Орловской области сообщило об этом в Россельхознадзор. Данное ведомство обратилось к родителям девочки и направило им требование об устранении нарушения.

Россельхознадзор напоминает, что инкубационный период у бешенства составляет от двух недель до двух месяцев. Поэтому «братья меньшие», восприимчивые к этому заболеванию и «уличённые» в подобных нападениях, должны быть осмотрены в течении 12 часов после подозрительного эпизода. При этом владелец обязан сам доставить своего питомца на станцию по борьбе с болезнями животных.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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