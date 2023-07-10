Поджог не отразился на движении поездов на Орловщине

Об этом сообщили в РЖД.

В то же время в пресс-службе Московской железной дороги подтвердили сам факт происшествия. Неустановленные лица подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями на перегоне «Орёл – Саханская» накануне примерно в 22:30, сообщает ТАСС.

«Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта — уголовно наказуемое преступление», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее телеграм-канал SHOT рассказал о подробностях. По данным этого источника, поджог произошёл на перегоне между станциями «Орëл-2» и «Кромская». «Шкаф вскрыли и подожгли, он выгорел полностью вместе со всем внутренним оборудованием. Прибывшие на место полицейские нашли на месте окурок, пару перчаток и следы автомобильных покрышек», — сообщает СМИ.

ИА «Орелград»