Прокуратура защитила право «колясочника» на тротуары

Бездействие чиновников Глазуновского района признано незаконным.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел исковые требования прокурора района, выступившего в защиту прав инвалида I группы и неопределенного круга лиц. Как пояснили в пресс-службе суда, инвалид является «колясочником», то есть передвигается в специальной инвалидной коляске. Как известно, это сопряжено с определенными трудностями, и задача властей заключается в том, чтобы создать для таких людей доступную и комфортную среду для жизни.

Однако в данном случае, как показала прокурорская проверка, дорога общего пользования местного значения по улице Полевой в поселке городского типа Глазуновка не отвечает требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Эта дорога, как следовало из иска, «находится в ненадлежащем эксплуатационном состоянии, не обеспечивающем доступность для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры; не имеет покрытия, выполненного из твердых, прочных материалов, не допускающих скольжения».

При выпадении атмосферных осадков грунтовое покрытие проезда размывается и образуется колейность, в результате чего передвижение по нему для инвалида-колясочника становится невозможным. Также прокуратура указала, что внутриквартальный проезд расположен за пределами придомовых территорий, на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Полномочия по благоустройству данной территории возложены на администрацию Глазуновского района. Еще в марте 2023 года прокуратура внесла соответствующее представление в адрес главы района. Однако до сих пор должных мер к устранению выявленных недостатков не принято, хотя в своем ответе в прокуратуру чиновники обещали сделать это до 20 мая 2023 года.

На момент рассмотрения иска в суде работы не были начаты, соответственно, нарушенные права инвалида-колясочника не были восстановлены. Бездействие администрации Глазуновского района, как установил суд, нарушает права этого гражданина на обеспечение безопасных условий передвижения и доступность для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также законные интересы других граждан на безопасность дорожного движения, создает угрозу безопасности для участников дорожного движения.

Кстати, суд отметил тот факт, что по опасной дороге ежедневно ходят в школу местные ученики, по сути, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Исковые требования суд удовлетворил полностью. Он обязал администрацию Глазуновского района в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать работы по устройству тротуаров и стационарного электрического освещения на участке дороги по улице Полевой. Также чиновникам дано два месяца на то, чтобы организовать безопасные условия передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения по указанной дороге.

ИА «Орелград»