Родителей встревожило возможное закрытие школы под Орлом

Свое беспокойство родители учеников Масловской школы выразили депутату Госдумы.



Как сообщили в общественной приемной «Единой России», члены родительского комитета филиала Баклановской средней общеобразовательной школы обратились на личном приеме к депутату Государственной Думы Ольге Пилипенко. Они попросили ее разобраться в непростой ситуации – родители обеспокоены тем, что данное учебное учреждение может быть закрыто. Расположена школа в селе Маслово Орловского муниципального округа.

«Как пояснили родители учеников, уже некоторое время в школе закрыт спортзал из-за несоответствия требованиям, — говорится на сайте регионального отделения «Единой России». — Жители волнуются, что встанет вопрос и о закрытии школы. По словам представителей областного департамента образования и профильного отдела районной администрации, эти опасения беспочвенны, речи о закрытии не идет. Свидетельство тому – набор первоклассников, объявленный на новый учебный год».

Тем не менее, Ольга Пилипенко взяла ситуацию на личный контроль. Она пообещала, что пообщается и с другими родителями, и с учителями, и с представителями исполнительной власти. Парламентарий выразила надежду на то, что общими усилиями удастся развеять сомнения местных жителей. «Тревога родителей понятна: в филиале школы на сегодняшний день учатся 54 ребенка, это немало для села. Чтобы детально разобраться в ситуации, в ближайшие дни проведу встречу в Маслово», — сказала Ольга Пилипенко.

Тема оптимизации школ, которая нередко выражается в их ликвидации, для региона не нова. Порой, только вмешательство прокуратуры спасает учреждения от закрытия. В своем отчетном докладе региональный детский омбудсмен Константин Домогатский отмечал, что в 2022 году в Орловской области были ликвидированы две общеобразовательные организации: Репнинская основная общеобразовательная школа Болховского района и Прудовская основная общеобразовательная школа Новосильского района. Кроме того, в Должанском районе Дубровская основная общеобразовательная школа была реорганизовано в филиал путем присоединения к Урыновской средней общеобразовательной школе.

По состоянию на начало 2023 года система общего образования в Орловской области была представлена 354 общеобразовательными организациями (из них 330 муниципальных образовательных организаций, 11 организаций интернатного типа, три государственные образовательные организации, три образовательные организации при исправительных учреждениях, семь негосударственных образовательных организаций). Из них 28 процентов были расположены в городах и поселках городского типа, 72 процента – в сельской местности. Посмотрим, станет ли к 1 сентября школ в регионе меньше, чем было.

ИА «Орелград»