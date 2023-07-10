Тысячи орловцев получили справки о судимостях

Работу с обращениями граждан оценили в региональном УМВД.

Как следует из информации Управления МВД России по Орловской области, за пять месяцев 2023 года в рамках предоставления государственных услуг в Информационный центр УМВД поступило 10 618 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. При этом через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) поступило 7155 обращений, через Многофункциональный центр оказания государственных услуг (МФЦ) – 3313. Еще 150 таких обращений было подано орловцами на личном приеме в Информационном центре.

В результате за отчетный период времени заявителям было выдано 8676 справок. Также Управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД за пять месяцев было выдано 64 заключения на 210 человек о непогашенной судимости, переоформлено одно такое заключение на 63 человека и вынесено 63 решения об исключении 349 человек из ранее выданных заключений на доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам.

Добавим, что в отчетном периоде времени региональное Управление по вопросам миграции обработало 68 904 обращения в подведомственной сфере, из которых 11 511 поступило через ЕПГУ, 922 — через МФЦ. Подразделениями регионального ГИБДД за это же время было осуществлено 32 023 регистрационных действия, в том числе через ЕПГУ – 13 640. Оказаны 6393 услуги по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 1275, через МФЦ — 960).

«Продолжена практика приема обращений жителей города Орла и области в круглосуточном режиме на «телефон доверия» УМВД (41-38-56) на который принято 437 сообщений, на официальный сайт УМВД обратилось 790 граждан, — следует также из отчета. — По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования».

ИА «Орелград»