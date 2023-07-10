В Орловской области нашли нелегальный детский лагерь

10.7.2023 | 13:27 Новости, Общество

Его деятельность приостановлена.

Фото: vk.com/konivazki

Летний лагерь с дневным пребыванием детей находился в Орловском муниципальном округе на территории «Конного клуба «Вязки»». Как сообщает прокуратура Орловской области, организатор (одноимённое крестьянско-фермерское хозяйство) не передал в Роспотребнадзор нужную информацию в установленные сроки.

В частности, надо было рассказать санитарным врачам о сроках заезда детей, их количестве, а также о режиме работы лагеря. Так как информация не поступила в Роспотребнадзор, КФХ «Конный клуб «Вязки»» не включили в реестр организаций, который занимается отдыхом и оздоровлением детей.

Кроме того, выяснилось, что юрлицо оказывало такие услуги, не имея заключения о соответствии своей деятельности санитарным и эпидемиологическим требованиям. При этом прокурорская проверка выявила в лагере многочисленные нарушения такого рода, а также проблемы с противопожарной безопасностью.

В связи с этим в отношении КФХ возбудили несколько административных дел. Также по результатам проверки Орловский районный суд приостановил деятельность лагеря на 90 суток.

ИА «Орелград»

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