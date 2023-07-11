На Орловщине участок в 750 соток зарос сорняками

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Речь идёт о земле сельскохозяйственного назначения. Участок находится в собственности ООО «КДВ Агрохолдинг». Он находится в Краснозоренском районе на территории Россошенского сельского поселения.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, в ведомство обратился глава администрации района. По результатам выездного обследования информация подтвердилась.

На участке рос целый «букет» различных сорняков — ромашка душистая, василёк луговой, пырей ползучий, бодяк полевой, полынь обыкновенная. В то же время специалисты никаких признаков того, что здесь выращивают сельхозкультуры или просто пытаются сохранить плодородную почву.

Пока что Россельхознадзор направил собственнику предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований действующего законодательства.

ИА «Орелград»