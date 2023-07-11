На Орловщине участок в 750 соток зарос сорняками

11.7.2023 | 16:15 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Речь идёт о земле сельскохозяйственного назначения. Участок находится в собственности ООО «КДВ Агрохолдинг». Он находится в Краснозоренском районе на территории Россошенского сельского поселения.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, в ведомство обратился глава администрации района. По результатам выездного обследования информация подтвердилась.

На участке рос целый «букет» различных сорняков — ромашка душистая, василёк луговой, пырей ползучий, бодяк полевой, полынь обыкновенная. В то же время специалисты никаких признаков того, что здесь выращивают сельхозкультуры или просто пытаются сохранить плодородную почву.

Пока что Россельхознадзор направил собственнику предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований действующего законодательства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования