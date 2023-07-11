Сирота из Орла чуть не остался без жилья

Причиной стали «заморочки» с документами.
Считалось, что молодой человек уже вселён в жилое помещение в доме на улице Раздольной. Фактически он не был там зарегистрирован и не проживал.
У жилья имелся ответственный наниматель, который не являлся членом семьи орловца. Сам же сирота не обладал какими-либо зарегистрированными правами на объекты недвижимости.
Тем не менее администрация Орла отказалась включить юношу в список граждан, которые должны быть обеспечены жильём за бюджетный счёт. Женщина, взявшая над ним опеку, пришла на личный приём к прокурору Орловской области и рассказала о сложившейся ситуации. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с иском о защите прав сироты.
Советский районный суд Орла вынес положительное решение. Его исполнение также находится на контроле прокуратуры.
ИА «Орелград»