Сирота из Орла чуть не остался без жилья

Причиной стали «заморочки» с документами.

Считалось, что молодой человек уже вселён в жилое помещение в доме на улице Раздольной. Фактически он не был там зарегистрирован и не проживал.

У жилья имелся ответственный наниматель, который не являлся членом семьи орловца. Сам же сирота не обладал какими-либо зарегистрированными правами на объекты недвижимости.

Тем не менее администрация Орла отказалась включить юношу в список граждан, которые должны быть обеспечены жильём за бюджетный счёт. Женщина, взявшая над ним опеку, пришла на личный приём к прокурору Орловской области и рассказала о сложившейся ситуации. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с иском о защите прав сироты.

Советский районный суд Орла вынес положительное решение. Его исполнение также находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»