Стоимость минимального набора питания выросла в Орловской области

Среднестатистический орловец должен питаться на 5,5 тысячи рублей в месяц.

В Орловской области в мае 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения составила 18 016,6 рубля в расчете на месяц. Стоимость условного минимального набора продуктов питания за тот же период времени составила 5531,6 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость указанных наборов увеличилась на 0,7 и 3,1 процента соответственно.

Такие данные приводит Орелстат в докладе о социально-экономическом развитии Орловской области. Структура среднеобластной стоимости условного минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц выглядит следующим образом. В этом наборе в мае 2023 года мясопродукты занимали долю в 18,8 процента, рыбопродукты – 4,2 процента, жиры – 3,5 процента, молочные продукты – 23,1 процента, яйца – 2 процента, сахар и кондитерские изделия – 2,7 процента, хлеб, крупы и макаронные изделия – 25,3 процента, картофель, плоды и овощи – 17,7 процента, прочие продукты питания – 2,7 процента.

Отметим, что за период январь-май 2023 года по отношению к январю-маю 2022 года в Орловской области продовольственные товары в целом, без учета алкогольных напитков, подорожали на 4,8 процента. В том числе выросли цены на: хлеб и хлебобулочные изделия – на 11,1 процента, макаронные изделия – на 3,5 процента, мясо и птицу – на 1,8 процента, рыбу и морепродукты – на 8,1 процента, молоко и молочную продукцию – на 5,8 процента, масло сливочное – на 6,6 процента. В то же время снизились цены на крупы и бобовые – на 10,2 процента, подсолнечное масло – на 4,6 процента, сахар-песок – на 13,5 процента, плодоовощную продукцию, включая картофель – на 0,2 процента.

ИА «Орелград»