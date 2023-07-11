В Орле праздничную торговлю развернут на площадях и в скверах

Торговые объекты появятся в областном центре на период с 4 по 6 августа.

Администрация Орла издала извещение об организации праздничной торговли на территории города в период с 4 по 6 августа 2023 года. Она будет сопровождать мероприятия, посвященные празднованию 80-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и 457-й годовщины со дня основания города. Как уже рассказывал «Орелград», ранее горпарк объявил о предоставлении нестационарных торговых мест на День города. Теперь мэрия определила список из 32 мест по всему городу, где также будут размещены торговые палатки.

В частности, места под праздничную торговлю власти города отвели на площади Юности, в сквере имени Героя Ермолаева (перед заводом Стекломаш), в парке Победы, на площади Содружества, в парке Ботаника, в скверах 5-й Орловской стрелковой дивизии и Комсомольский. Схемы размещения торговых мест мэрия уже утвердила. Уполномоченным органом по приему заявок от торговцев является управление экономического развития администрации города Орла. Рассмотрение заявок на право размещения объектов праздничной торговли состоится на заседании специально созданной комиссии 1 августа. Извещение является публичной офертой, условием которой является то, что договор об участии в праздничной торговле будет заключен с первым откликнувшимся лицом. То есть места разыграют в порядке очередности.

Рекомендуемый мэрией ассортиментный перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли выглядит так: сувенирная продукция, изделия народного художественного промысла, игрушки, шары, кондитерские выпечные изделия (без кремовых начинок), конфеты, карамель, печенье, вафли (только в фасованном виде), шоколад, жевательная резинка, поп-корн, сладкая вата (в специальном оборудовании).

Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) можно продавать только в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в розлив допускается только при наличии разовой посуды. Горячие напитки (чай, кофе, какао и другие) можно также продавать в розлив с применением разовой посуды. Будет разрешено торговать и кулинарной продукцией, в том числе шашлыком из рыбы, мяса и курицы, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения.

ИА «Орелград»