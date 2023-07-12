Артур Шлейхер досрочно вышел на свободу

Его осудили в Орле на шесть лет и девять месяцев за мошенничество.

Это произошло в апреле 2022 года. Тогда Шлейхеру предъявили обвинения по части четвёртой соответствующей статьи УК (159) – «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

Речь шла о хищении 85 миллионов бюджетных рублей, выделенных на строительство объектов в честь юбилея Орла. Первоначальный приговор составил семь лет колонии общего режима. Впоследствии областной суд, рассматривая дело ещё раз, немного сократил сумму ущерба и длину срока.

Как сообщают «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники, Артур Шлейхер (ранее носивший фамилию Саркисов) находится на свободе. Несколько человек сообщили, что видели его в Орле. Также журналисты смогли дозвониться до Шлейхера, но он не захотел вступать с ними в диалог.

Издание предполагает, что осуждённый смог «скостить себе срок», потому что вступил в ЧВК «Вагнер» и выполнил условия контракта, после чего получил возможность начать новую жизнь полностью свободным человеком.

ИА «Орелград»