Бывший женский монастырь в Орле получил законные границы

Новый правовой режим будет действовать на территории Введенского монастыря.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило границы территории и параметры правового режима для памятника регионального историко-культурного значения «Ансамбль бывшего Введенского женского монастыря», 1895 год. Он расположен в Орле на улице 1-й Курской, 92. Из приказа управления следует, что документ был издан на основании обращения индивидуального предпринимателя, разработавшего соответствующий проект. Последний был признан отвечающим требованиям законодательства.

В результате были утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения, в пределах которых установлен следующий правовой режим. На территории бывшего монастыря разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности и позволяющей обеспечить его существование в современных условиях.

Запрещается строительство капитальных объектов, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, в том числе работ, изменяющих предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающих условия, необходимые для его сохранности. Нельзя проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры. Традиционно запрещено использовать памятник под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и загрязняющих веществ.

На территории бывшего монастыря нельзя создавать производства с оборудованием, оказывающим динамическое и вибрационное воздействие на его конструкции. При этом мощность данного оборудования не имеет никакого значения. Запрещено использовать монастырь под размещение производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для него температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

Что касается уже имеющихся в границах памятника объектов капитального строительства, то их можно использовать и в дальнейшем. Разрешены их ремонт и реконструкция, но без увеличения объемно-пространственных характеристик. Кроме того, власти запретили распространение наружной рекламы на здешних объектах. Копия приказа будет направлена в орган кадастрового учета для регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ИА «Орелград»