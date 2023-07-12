Новые семейные МФЦ откроются на Орловщине

12.7.2023 | 13:51 Новости, Общество

Они будут работать во Мценске и Кромах.

Фото: vk.com/familymfc

Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Новые отделения откроются на базе местных комплексных центров социального обслуживания.

В текущем году областной бюджет планирует направить на развитие сети семейных МФЦ полтора миллиона рублей. Сейчас в регионе работают четыре таких центра. Их специалисты в режиме «одного окна» оказывают орловцам оперативную и комплексную информационную, психологическую и юридическую помощь, связанную с поддержкой семей и детей. Проект реализуется силами Орловского социального кластера начиная с 2021-го года.

Ранее эту инициативу, которая появилась именно в Орловской области, позитивно отметил президент России Владимир Путин. Кроме Орловщины такие МФЦ открыты уже в 20 регионах РФ.

ИА «Орелград»

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