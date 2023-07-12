Орловца оштрафовали за высказывания в интернете

12.7.2023 | 12:25 Закон и порядок, Новости, Общество

Они обошлись мужчине в 10 тысяч.

Фото: ИА «Орелград»

Административное дело рассматривалось в Советском районном суде Орла. Нарушение допустил местный житель.

Как сообщает прокуратура Орловской области, пользователь опубликовал в социальной сети «комментарии с высказываниями, направленными на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства лиц по признакам национальности, языка и происхождения». Эти заявления находились в свободном доступе.

Прокуратура Советского района г. Орла провела проверку по факту нарушения местным жителем  требований законодательства, распространении им  запрещенной в Российской Федерации информации.

В итоге надзорный орган сам возбудил соответствующее дело (по административной статье 20.3.1). Суд признал орловца виновным.

Ранее сообщалось, что прокуратура привлекла к ответственности должностное лицо центра социальной защиты, в котором клиенту вместо письменного ответа дали только устный.

ИА «Орелград»

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