Орловца оштрафовали за высказывания в интернете

Они обошлись мужчине в 10 тысяч.

Административное дело рассматривалось в Советском районном суде Орла. Нарушение допустил местный житель.

Как сообщает прокуратура Орловской области, пользователь опубликовал в социальной сети «комментарии с высказываниями, направленными на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства лиц по признакам национальности, языка и происхождения». Эти заявления находились в свободном доступе.

Прокуратура Советского района г. Орла провела проверку по факту нарушения местным жителем требований законодательства, распространении им запрещенной в Российской Федерации информации.

В итоге надзорный орган сам возбудил соответствующее дело (по административной статье 20.3.1). Суд признал орловца виновным.

Ранее сообщалось, что прокуратура привлекла к ответственности должностное лицо центра социальной защиты, в котором клиенту вместо письменного ответа дали только устный.

ИА «Орелград»