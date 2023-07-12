Орловский губернатор поддержал идею создания теробороны

12.7.2023 | 10:20 Важное, Новости, СВО

В ближайшее время для неё организуют полигон.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, Клычков высказался на эту тему во время поездки в Урицкий район. Накануне в соцсетях группа орловцев обратилась к главе региона с соответствующей просьбой.

«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях… К этому нужно быть точно готовыми», — высказался губернатор.

В связи с этим Клычков предложил «организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием».

В ближайшее время состоится совещание оперативного штаба области, где власти решат вопрос с завершением организации полигона. После этого все желающие смогут получить необходимые навыки.

Ранее, два месяца назад, Клычков также высказывался в поддержку данной идеи. Тогда губернатор заявил, что направлял обращения в Минобороны РФ, чтобы военные дали орловцам возможность пользоваться стрельбищами.

ИА «Орелград»

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