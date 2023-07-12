Семье бывшего орловского чиновника вернут 11,8 миллиона рублей

Эти деньги одолжил и не вернул скандальный московский ресторатор.

Дело рассматривал Таганский суд Москвы. Как сообщают «Ведомости», осуждённый, Максим Красиков, взял эту внушительную сумму взаймы у семьи Александра Барташева в 2016-м.

Незадолго до этого, в 2015-м году, Барташев работал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, а ещё ранее некоторое время являлся советником тогдашнего губернатора Вадима Потомского.

Красиков, который на данный момент является совладельцем двух компаний, связанных с ресторанами, одолжил 6 миллионов у самого бывшего орловского чиновника и ещё 5,8 миллионов у его супруги. Деньги брались на развитие бизнеса. Однако ресторатор так и не вернул их, хотя параллельно погашал обязательства по другим задолженностям.

Суд признал его виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере и обязал возместить ущерб. Также Красикова приговорили к четырём годам лишения свободы условно. Сообщается, что обе стороны прений остались недовольны приговором и будут его обжаловать.

Ранее Максим Красиков получил известность благодаря заявлениям о том, что он, якобы, является внебрачным сыном Бориса Грачевского, ныне покойного кинорежиссёра, одного из основателей детского киножурнала «Ералаш». Вдова режиссёра Екатерина Белоцерковская в интервью изданию «Семь дней» не подтвердила эту информацию, но и не опровергла её полностью.

ИА «Орелград»