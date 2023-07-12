В Орле спасли мужчину, стоявшего на краю балкона

Его вытащили назад в квартиру спасатели.

Сигнал с просьбой о помощи поступил в Управление МЧС по Орловской области сегодня в 08:29. Очевидцы рассказали, что на Приборостроительной улице в одном из домов на краю балкона (с наружной стороны) стоит человек.

На место выехали сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города Орла, а также специалисты службы пожаротушения. На случай, если мужчина всё же упадёт на землю, пожарные развернули пневматическое прыжковое спасательное устройство. Оно позволяет спасать людей, упавших с высоты до 20 метров.

Одновременно двое сотрудников службы пожаротушения поднялись на пятый этаж и проникли в квартиру.

«Мужчина стоял на козырьке балкона четвертого этажа и держался за оконную раму. Счёт шел на минуты, он мог сорваться в любой момент. Я крепко взял его за руку и попросил принести спасательную веревку и страховочный пояс», – рассказал заместитель начальника службы Евгений Ивашин.

В итоге орловца обвязали поясом с верёвкой, схватили за одежду и помогли забраться внутрь. Затем спасённого передали врачам «Скорой помощи», сообщает пресс-служба Управления МЧС.

ИА «Орелград»