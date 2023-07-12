В Орле «установили слежку» за будущей станцией умягчения воды

Ряжом со стройплощадкой разместили видеокамеры.

Наблюдение ведётся круглосуточно в режиме реального времени. Об этом сообщает Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

Созданием станции умягчения Окского водозаборного узла занимается ООО «Транком-строй». На данный момент на объекте вырыт котлован, идут работы по монтажу свай. На площадке трудится бригада рабочих, «вооружённая» четырьмя единицами техники.

Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Стоимость контракта составляет 217,5 миллионов рублей.

Завершение проекта запланировано на декабрь 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит качественной водой около девяти тысяч человек.

ИА «Орелград»