Должанская ЦРБ закупила маммограф за 9,5 миллиона

13.7.2023 | 12:42 Медицина, Новости

Обследование смогут пройти около 3500 пациенток за год.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, техника поступила в медицинское учреждение в начале этого месяца. Это современная цифровая маммографическая система стоимостью 9,5 миллиона рублей.

Так как сейчас в поликлинике идёт капитальный ремонт, пока что маммограф установили в рентгенкабинете терапевтического корпуса стационарного отделения. После завершения всех работ аппаратуру перенесут в основное здание Должанской ЦРБ.

Дорогостоящую технику приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Планируется, что пользоваться этой маммографической системой будут около 3500 пациенток в год.

ИА «Орелград»

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