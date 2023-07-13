Должанская ЦРБ закупила маммограф за 9,5 миллиона

Обследование смогут пройти около 3500 пациенток за год.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, техника поступила в медицинское учреждение в начале этого месяца. Это современная цифровая маммографическая система стоимостью 9,5 миллиона рублей.

Так как сейчас в поликлинике идёт капитальный ремонт, пока что маммограф установили в рентгенкабинете терапевтического корпуса стационарного отделения. После завершения всех работ аппаратуру перенесут в основное здание Должанской ЦРБ.

Дорогостоящую технику приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Планируется, что пользоваться этой маммографической системой будут около 3500 пациенток в год.

ИА «Орелград»