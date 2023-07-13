Орловцы переделали станок и сэкономили в 40 раз

13.7.2023 | 16:03 Новости, Экономика

Результата добились на заводе «Метизинвест».

Фото: vestiorel.ru

Предприятие, производящее проволоку, «задумалось» над модернизацией импортного станка. На инженерные изыскания ушло несколько месяцев.

В итоге труды оказались не напрасными. Вместо того, чтобы покупать новый станок из Европы (стоимостью несколько миллионов евро) или хотя бы российский аналог, удалось внести авторские поправки в старую технику. По сравнению со стоимостью нового импортного оборудования это обошлось в сорок раз дешевле, сообщают «Вести-Орёл».

Модернизированный станок перерабатывает около 100 тонн продукции за месяц. В самой ближайшей перспективе это позволит предприятию заметно увеличить объемы производства.

ИА «Орелград»

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