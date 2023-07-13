Орловцы смогут накопить дополнительные выходные

13.7.2023 | 8:08 Новости, Общество

Жители региона вправе воспользоваться новым механизмом от правительства страны.

ИА «Орелград»

Правительство Российской Федерации обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. Детали новшества пояснили в Государственной инспекции труда в Орловской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ позволяет родителям детей с инвалидностью накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение календарного года.

«Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2023 года, — уточнили в региональной инспекции труда. — Он позволит родителям выбирать: использовать такие дни в течение месяца; суммировать дни и взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд. Для того чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров».

В ведомстве напоминают, что в настоящий момент родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд, либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц.

По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, по состоянию на начало 2023 года в подведомственных ему учреждениях состояло на учете 2416 детей-инвалидов. Для сравнения, годом ранее на учете состояло 2490 детей-инвалидов. Учреждениями разработаны 1268 индивидуальные программы предоставления социальных услуг таким детям. В 2022 году планировалось обслужить 1202 ребенка-инвалида, а фактически по итогам 2022 года был обслужен 1071 ребенок-инвалид (в 2021 году – 1180 детей-инвалидов).

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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