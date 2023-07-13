Орловская ветслужба приобрела аппарат за 1,6 миллиона

13.7.2023 | 10:39 Медицина, Новости, Общество

Техника предназначена для сверхточной диагностики заболеваний животных.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, речь идёт о станции выделения нуклеиновых кислот Nexor 32. Она уже поступила в распоряжение сотрудников Ливенской ветеринарной лаборатории.

Устройство позволяет проводить высокотехнологическую лабораторную диагностику заболеваний животных с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Такие станции широко используются в научно-исследовательских лабораториях различного профиля.

Техника приобретена за счёт средств областного бюджета, выделенных на укрепление материального и технического обеспечения ветеринарной службы региона. Станция обошлась в 1,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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