Орловская ветслужба приобрела аппарат за 1,6 миллиона

Техника предназначена для сверхточной диагностики заболеваний животных.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, речь идёт о станции выделения нуклеиновых кислот Nexor 32. Она уже поступила в распоряжение сотрудников Ливенской ветеринарной лаборатории.

Устройство позволяет проводить высокотехнологическую лабораторную диагностику заболеваний животных с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Такие станции широко используются в научно-исследовательских лабораториях различного профиля.

Техника приобретена за счёт средств областного бюджета, выделенных на укрепление материального и технического обеспечения ветеринарной службы региона. Станция обошлась в 1,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»