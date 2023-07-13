Орловские аграрии выборочно взялись за возрождение буренок

Поголовье коров растет в каждом третьем районе Орловской области.

По оценке Орелстата, по состоянию на 1 июня текущего года в хозяйствах всех категорий Орловской области отмечено увеличение поголовья крупного рогатого скота. По сравнению с 1 июня 2022 года оно увеличилось на 14,4 тысячи голов. Стадо коров увеличилось в каждом третьем районе Орловской области, а в Шаблыкинском и Должанском районах осталось на уровне предыдущего года. Стоит сказать, что активность проявляют фермеры и население, а организации делают ставку на разведение свиней.

Так, по данным Орелстата, в сельскохозяйственных организациях Орловской области в целом за год (с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года) численность крупного рогатого скота увеличилась на 17,7 тысячи голов, или на 15,4 процента. А вот поголовье коров сократилось на 663 головы, или на 2 процента. Возрождением поголовья коров занимаются в основном КФХ и ЛПХ. Впрочем, их доля не очень велика. На организации АПК сейчас приходится 77,5 процента всего регионального поголовья коров. Доля крестьянско-фермерских хозяйств составляет 7,5 процента, а 15 процентов буренок содержатся на частных подворьях, то есть в личных подсобных хозяйствах местного населения.

Что касается других животных, то обращает на себя внимание тот факт, что в докладе статистиков в хозяйствах населения вообще не указано фактов содержания свиней. На организации приходится 98,4 процента поголовья этих животных, на крестьянско-фермерские хозяйства – 1,6 процента. Вероятно, статистика связана с ужесточением в последние годы правил содержания свиней. Делается это для предотвращения появления и распространения особо опасных болезней, в том числе африканской чумы свиней. В целом же в сельскохозяйственных организациях за год численность свиней выросла на 53,7 тысячи голов, или на 5,5 процента. На 1 июня 2023 года в регионе насчитывалось 1,052 миллиона этих животных.

ИА «Орелград»