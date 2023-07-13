Орловские перевозчики передали УАЗ в зону СВО

Средства собирали «всем миром».

Два месяца назад коллектив одной из компаний-перевозчиков (ИП Москаленко М.С.) выступил с инициативой – собрать средства и приобрести УАЗик для участников специальной военной операции. Машина предназначалась для конкретного подразделения – сапёрного взвода ВДВ, где служат наши земляки.

Сегодня участники этой акции отправили автомобиль в Луганскую область, к месту назначения. Как уточняет пресс-служба администрации Орла, сам УАЗ приобрёл орловец Геннадий Зюзин. Однако машина была подержанной, требовались ремонт и покраска.

На эти цели «скинулись» все компании-перевозчики, включая муниципальное «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Также пожертвования вносили и пассажиры, от школьников до пенсионеров.

Кроме того, для бойцов закупили продукты, средства личной гигиены, маскировочную сеть. Всё это передадут им вместе с автомобилем.

ИА «Орелград»