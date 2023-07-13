Орловского трансгендера задержали по подозрению в госизмене

13.7.2023 | 12:05 Закон и порядок, Новости, СВО

По текущим данным, он оказывал помощь украинской армии.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ, подозреваемый – житель Орловской области, «ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину». Он являлся волонтёром одного из правозащитных медиа-проектов (признанного иностранным агентом), а также занимался администрированием тематического антироссийского информационного ресурса.

По текущей версии следствия, орловец осуществил безналичный денежный перевод на расчётный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи Вооруженным силам этой страны. Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ («государственная измена»).

В настоящее время в рамках дела продолжаются оперативные и разыскные мероприятия, а также следственные действия. Подозреваемый задержан.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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