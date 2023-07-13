Социальную ответственность бизнеса измерили на Орловщине

В регионе подведены итоги ежегодного конкурса для аграриев.

Департамент сельского хозяйства Орловской области огласил результаты ежегодного областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса». Он проводится в соответствии с постановлением правительства региона в целях поощрения и стимулирования социальной ответственности. Соответственно в этом году конкурсная комиссия оценивала мероприятия, которые участники проводили в 2022 году. Было предусмотрено несколько направлений и номинаций.

Так, по направлению «Социальный агросектор» в номинации «Крупный агробизнес» (участники – предприятия с выручкой более 1 миллиарда рублей в год) первое место заняло АО «Орелагроюг», второе – АО «Агрофирма Мценская», третье — ООО «АгроГард-Орел». В номинации «Средний агробизнес» (выручка от 120 миллионов до 1 миллиарда рублей) первые три места распределены так: АО «Племенной завод имени А.С. Георгиевского», ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Стебаков, ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Юрий Жариков.

В номинации «Малый агробизнес» (выручка до 120 миллионов рублей) первые три места заняли главы КФХ Юрий Мальцев, Мария Корнеева и Геннадий Солопов. По направлению «Эффективное социальное партнерство» первое место заняло АО «Щелково-Агрохим», второе – ООО «ФосАгро-Орел», третье – ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг». Победители будут награждены благодарностями губернатора.

По условиям, участниками конкурса являются самые различные субъекты агробизнеса, работающие на территории Орловской области. Это могут быть и фермеры, и производители, и представители перерабатывающей и пищей вой промышленности, и потребительские кооперативы. Социальная ответственность в широком понимании – это действия, которые организации добровольно совершают для повышения качества жизни своих работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом.

Это могут быть общественно-значимые мероприятия сельского, районного и городского уровня, проведенные компанией, например, праздники, благотворительные акции, проекты по строительству жилья и инфраструктуры, ремонт дорог, поддержка ветеранов и многое другое – словом, все то, что не связано напрямую с получением выручки. В данном случае комиссия провела расчет комплексных индексов социальной ответственности отдельно для участников конкурса по каждой из номинаций в два этапа. В частности, учитывалось соотношение суммы социальной ответственности к величине выручки участника. Учитывалось также количество и уровень каждого проведенного мероприятия.

ИА «Орелград»