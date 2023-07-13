Уровень занятости женщин с детьми в Орле оказался невысоким

Аналитики изучили тенденции в сфере демографии Орловской области.

Значение показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста» для Орловской области составило в 2019 году 63,8 процента, в 2020 году – 58,6 процента, в 2021 году – 61,8 процента, в 2022 году – 64,4 процента, что ниже среднероссийских показателей. Такая информация со ссылкой на данные Росстата содержится в паспорте региональной программы повышения рождаемости, недавно утвержденной правительством Орловской области. Следует отметить, что заметное снижение значения показателя в 2020 году специалисты связывают с введением ограничительных мероприятий в связи с пандемией COVID-19. После снятия ограничений показатель вновь начал демонстрировать положительную динамику, что хорошо видно из данных за 2021 и 2022 годы.

«В Орловской области с 2020 года осуществляется организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости», — говорится в документе. Меры поддержки оказываются в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Орловской области», который является частью национального проекта «Демография».

Так, по итогам реализации регионального проекта в 2020 году на обучение была направлена 201 женщина, или 179 процентов от планового показателя. C 2021 года обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, и неработающих женщин с детьми дошкольного возраста осуществляется в рамках реализации постановления правительства РФ № 369. Документом был введен механизм предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на профессиональное обучение отдельных категорий граждан. В данном случае финансирование идет по линии федерального проекта «Содействие занятости».

Координируют обучение три федеральных оператора: автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства («Вордскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Обучение для граждан бесплатное. Его продолжительность зависит от начального профессионального уровня гражданина, вестись оно может с применением дистанционных технологий.

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Орловской области было обучено 126 женщин с маленькими детьми, в 2022 году — 199 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, и 81 женщина, не состоящая в трудовых отношениях и имеющая детей дошкольного возраста. Обучение велось по таким образовательным программам, как «Медсестра», «Менеджер по информационным технологиям», «Педагог», «Психолог», «Программист», «Продюсер», «Бизнес-аналитик», «Бухгалтер», «Специалист по веб-дизайну», «Специалист по интернет-маркетингу», «Делопроизводитель», «Специалист по управлению персоналом» и др.

ИА «Орелград»