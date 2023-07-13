В девяти районах Орловщины нашли некачественную воду

О результатах проверок сообщил Роспотребнадзор.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, в первой половине текущего года специалисты исследовали 3564 пробы питьевой воды на соответствие «химическим» нормативам. Также Роспотребнадзор изучил ещё 4491 пробу – уже анализируя микробиологические показатели.

Воду брали из источников централизованного водоснабжения и разводящей сети. Количество проб, которые оказались «некачественными», не сообщается. Однако известно, что они были отобраны на территориях Болховского, Должанского, Глазуновского, Колпнянского, Покровского, Свердловского, Троснянского и Шаблыкинского районов, а также Орловского муниципального округа.

Впрочем, по данным Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, ситуация несколько улучшилась. Количество проб, «отсеянных» по химическим показателям, сократилось с 1,5% до 1,2%, по микробиологическим – с 14,1% до 12,4%.

Кроме того, за первые шесть месяцев года по результатам данных проверок привлечены к административной ответственности 10 юридических лиц, которые занимаются водоснабжением. Суды вынесли 14 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 164 тысячи рублей. Кроме того, в Верховском районе местный суд приостановил деятельность одной из скважин.

ИА «Орелград»