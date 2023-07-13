В Орловской области помогут молодым ветеринарам

Областные власти взяли курс на сохранение кадрового потенциала.

Правительство внесло изменения в паспорт программы «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области». Поправки внесены в целях повышения эффективности проводимых мероприятий по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия региона. В частности, были уточнены целевые индикаторы по ряду подпрограмм и финансовые параметры. Главным новшеством стало появление подпрограммы 4 «Государственная поддержка работников ветеринарной службы Орловской области».

Всего на нее планируется выделить 1,2 миллиона рублей, все средства поступят из областного бюджета. Началом реализации новой подпрограммы указан 2023 год, хотя сама госпрограмма действует с 2020 года. Впрочем, ее действие рассчитано по 2025 год. В новую подпрограмму включено только одно основное мероприятие — развитие кадрового потенциала ветеринарной службы Орловской области. Как следует из паспорта, оно позволит «обеспечить проведение системных мер по привлечению молодых ветеринарных специалистов для работы в государственных учреждениях ветеринарии Орловской области, в том числе в сельской местности».

Задача подпрограммы заключается в устранении дефицита кадров. Указанное мероприятие предусматривает компенсационные выплаты молодым ветеринарным специалистам, поступившим на работу в государственные учреждения ветеринарии Орловской области. Впрочем, сам механизм выплат в паспорте программы не уточняется. После внесения изменений общий объем финансирования всей государственной программы составил 1,258 миллиарда рублей, из которых 264,568 миллиона планируется выделить в текущем году.

Основными экономическими результатами реализации программы являются: снижение ущерба от эпизоотий, заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, включая бешенство, АЧС, ящур животных; снижение потерь продуктивности сельскохозяйственных животных; снижение затрат на карантинные и лечебные мероприятия для локализации и ликвидации болезней животных; снижение потерь от сокращения или прекращения реализации сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения.

Социальными результатами выполнения мероприятий программы являются: улучшение качества жизни и здоровья населения; обеспечение эпизоотической безопасности на территории Орловской области по заразным болезням животных; обеспечение биологической безопасности региона, включающей в себя предотвращение заражения населения особо опасными болезнями, общими для человека и животных, на территории Орловской области.

ИА «Орелград»