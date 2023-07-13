В Орловской области зафиксирована дефляция

Цены и тарифы на потребительском районе немного снизились.

В текущем году ценовая ситуация в Орловской области варьируется разнонаправлено. Такой вывод можно сделать исходя из доклада Орелстата о социально-экономическом развитии региона. Сообщается, например, что в мае 2023 года по сравнению с апрелем текущего года цены на потребительские товары в среднем снизились на 0,1 процента. Таким образом, была зафиксирована временная дефляция, то есть снижение цен, в отличие от инфляции, которая определяется ростом стоимости товаров.

Отметим, что цены на продовольственные товары в мае по сравнению с апрелем на потребительском рынке региона снизились на 0,6 процента, на непродовольственные товары — на 0,04 процента. Правда, цены на услуги за этот же временной отрезок увеличились на 0,5 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1 процента. Для сравнения, в мае 2022 года данный показатель составлял 100,2 процента.

Однако инфляция из экономики региона не исчезла. Анализируя данные с начала года, Орелстат отмечает: на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги за прошедший период повысились на 1,7 процента. Самый значительный рост зафиксирован в сфере услуг, которые в среднем с начала года подорожали на 3,1 процента. Продукты питания по сравнению с декабрем 2022 года подросли в цене 2,09 процента, товары непродовольственной группы – на 0,51 процента. Стоит также добавить, что в мае 2023 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с апрелем 2023 года увеличились на 0,3 процента, а по сравнению с апрелем 2022 года — на 0,2 процента.

ИА «Орелград»