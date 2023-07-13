Велосипедистка-подросток устроила переполох на Тургеневском мосту Орла

13.7.2023 | 10:29 Новости, Происшествия

Она наехала на пешехода и упала на троллейбус.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области

ДТП произошло накануне в 21 час 40 минут. Девочка 2007-го года рождения ехала по тротуару моста по направлению из центра города.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, велосипедистка «допустила наезд на неустановленного пешехода». Сразу после этого она, видимо, окончательно потеряв управление, упала на троллейбус. Он двигался в попутном направлении (с левой стороны от тротуара).

В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения. Врачи не стали госпитализировать девочку и отпустили её домой.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП, три из них с пострадавшими.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования