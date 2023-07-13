Велосипедистка-подросток устроила переполох на Тургеневском мосту Орла

Она наехала на пешехода и упала на троллейбус.

ДТП произошло накануне в 21 час 40 минут. Девочка 2007-го года рождения ехала по тротуару моста по направлению из центра города.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, велосипедистка «допустила наезд на неустановленного пешехода». Сразу после этого она, видимо, окончательно потеряв управление, упала на троллейбус. Он двигался в попутном направлении (с левой стороны от тротуара).

В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения. Врачи не стали госпитализировать девочку и отпустили её домой.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП, три из них с пострадавшими.

ИА «Орелград»