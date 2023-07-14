3000 избирателей исчезли в преддверии выборов губернатора

В Орловской области официально установлена численность избирателей.

Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей и участников референдума. Как пояснили в облизбиркоме, речь идет о гражданах, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2023 года. По данным государственной информационной системы ГАС «Выборы», текущая численность избирателей составила 601 078 человек. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2023 года в Орловской области официально насчитывался 604 151 избиратель.

При этом самое большое их количество зафиксировано в городе Орле – 242 270 человек. На 1 января 2023 года областная столица также лидировала по данному показателю, вот только тогда в Орле насчитывалось 244 082 избирателя. Таким образом, нетрудно подсчитать, что в преддверии сентябрьских выборов губернатора в Орловской области «исчезли» чуть более 3000 избирателей, причем почти две трети из них «пропали» в городе Орле. Кстати, самая низкая численность избирателей зарегистрирована в Корсаковском районе – всего 3260 человек (полгода назад было 3271).

Добавим, что полные сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Орловской области, в разрезе муниципальных образований, размещены на сайте Избирательной комиссии Орловской области. Их можно найти в разделе, который так и называется — «Численность избирателей». Актуальный список завизирован действующим губернатором Андреем Клычковым и председателем Избирательной комиссии Лилией Пиняевой.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2023 года на территории Орловской области состоятся выборы губернатора. Также на территории 16 муниципальных районов – дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, по итогам которых планируются к замещению 26 вакантных мандата. Чтобы узнать, на каких выборах можно принять участие в голосовании в сентябре, следует воспользоваться цифровым сервисом ЦИК России. Для этого достаточно ввести адрес своей регистрации.

ИА «Орелград»