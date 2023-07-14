Клычков сдал в избирком документы для регистрации на выборах

Их рассмотрят в течение 10 дней.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, документы проверят на соответствие законодательству, после чего примут решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Действующий глава Орловщины идёт на второй срок от КПРФ, однако его поддерживает и «Единая Россия», не выставившая на выборы собственного кандидата. Ранее документы на регистрацию сдали Владислав Числов (ЛДПР), Владимир Стебаков (Российская политическая партия «Зелёные») и Светлана Ковалёва («Новые люди»).

Что касается ещё одного выдвинутого кандидата в губернаторы, Владислава Абрамова, представителя партии «Общероссийский народный союз», то он уже отказался от участия в предвыборной борьбе и не будет предоставлять документы для регистрации на выборах. Как сообщает «Орёлтаймс», Абрамов не смог выполнить установленные требования и заручиться поддержкой 161 муниципального депутата Орловской области.

ИА «Орелград»