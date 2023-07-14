Объем строительства на Орловщине превысил 10,6 миллиарда рублей

Денежные средства в возведение объектов вкладывают организации и население.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-мае 2023 года в Орловской области превысил 10,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил Орелстат в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении региона. Сумма инвестиций выглядит внушительно, однако она составляет всего 67,4 процента, в сопоставимой оценке, к аналогичному периоду предыдущего года. В краткосрочном периоде отрасль тоже пока минусует: в мае 2023 года в строительство было вложено более 2,4 миллиарда рублей, но это на 29,7 процента меньше, чем было в мае 2022 года.

Снижение показателей отмечено и в структурном распределении финансовых вложений. Сообщается, например, что в текущем году организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, было выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на общую сумму 3,33 миллиарда рублей. Это меньше объема прошлого года на 32,6 процента, опять же в сопоставимых ценах. Также статистики оценили объемы и динамику ввода в эксплуатацию различных зданий. Здесь ситуация складывается следующим образом.

В январе-мае 2023 года, по подсчетам аналитиков, в Орловской области в целом было введено в действие 558 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 183,1 тысячи квадратных метров. Что касается непосредственно жилищного строительства, то организациями и индивидуальными застройщиками с начала текущего года построено 1778 квартир. Введено в эксплуатацию 139,9 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, в том числе в городах и поселках городского типа – 84,8 тысячи «квадратов», в сельской местности – 55,1 тысячи.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 527 новых жилых домов общей площадью 74,7 тысячи квадратных метров, что составляет 53,4 процента от всей площади жилья, введенного в январе-мае 2023 года, — отметили также в Орелстате. — Из них 90 жилых домов площадью 8,5 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сдана в эксплуатацию 1251 квартира в 11 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 65,2 тысячи квадратных метров».

ИА «Орелград»