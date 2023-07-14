Орловца сурово наказали за нападение на сотрудника ФСИН

14.7.2023 | 15:56 Закон и порядок, Новости

Преступление произошло в октябре 2022-го.

Фото: fsin.gov.ru

Как сообщает прокуратура Орловской области, заключённый, отбывая наказание в ливенской колонии №2, применил насилие в отношении одного из сотрудников Управления ФСИН. Причиной стали «неприязненные отношения».

Следствие квалифицировало это как «насилие, не опасное для жизни и здоровья», но при этом связанное с осуществлением служебной деятельности. Дело рассматривал Ливенский районный суд. Он признал мужчину виновным.

В итоге ему вынесли довольно суровый приговор. Заключённого осудили ещё на семь лет строгого режима. Также его оштрафовали на примерно 97 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования