Орловца сурово наказали за нападение на сотрудника ФСИН

Преступление произошло в октябре 2022-го.

Как сообщает прокуратура Орловской области, заключённый, отбывая наказание в ливенской колонии №2, применил насилие в отношении одного из сотрудников Управления ФСИН. Причиной стали «неприязненные отношения».

Следствие квалифицировало это как «насилие, не опасное для жизни и здоровья», но при этом связанное с осуществлением служебной деятельности. Дело рассматривал Ливенский районный суд. Он признал мужчину виновным.

В итоге ему вынесли довольно суровый приговор. Заключённого осудили ещё на семь лет строгого режима. Также его оштрафовали на примерно 97 тысяч рублей.

ИА «Орелград»