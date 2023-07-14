Орловец хотел подкупить пристава

Однако попытка оказалась неудачной.

Как сообщает Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области, целью подозреваемого в коррупционном преступлении являлся выезд за границу Российской Федерации. Зарубежные поездки орловцу были временно запрещены — в рамках исполнительного производства.

Между тем, пристав не воспользовался возможностью незаконно «подзаработать», а вместо этого сообщил о происшествии своему начальству. О ситуации оповестили полицию. Было проведено мероприятие, в ходе которого правоохранительные органы задокументировали соответствующие действия гражданина.

В итоге в отношении орловца возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ (2, часть 1). Она квалифицирует преступление как «мелкое взяточничество» (до 10 тысяч рублей). Максимальное наказание, предусмотренное в таких случаях — штраф в размере до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

ИА «Орелград»