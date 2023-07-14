Роспотребнадзор проверил подозрительное орловское озеро

14.7.2023 | 13:15 Новости, Общество

Никаких отклонений не выявлено.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Орловской области

Ранее в соцсетях и СМИ стала распространяться информация о странных явлениях в водоёме, расположенном в селе Молодовое Шаблыкинского района. Орловцы сообщали, что вода в озере изменила цвет и покрылась пеной. Это подтверждалось и фотографиями.

Тему подняли во время прямого эфира губернатора. После этого администрация района направила информацию в Роспотребнадзор.

Сегодня ведомство отчиталось о проверке. Санитарные врачи побывали там во вторник, 11 июля.

«Следов стекания сточных вод в водоём не обнаружено, гладь водоема чистая. Пробы воды, отобранные из озера, соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, содержанию нитритов, нитратов, аммиака, БПК 5», — сообщили в орловском Управлении.

ИА «Орелград»

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