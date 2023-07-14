В Орле изъяли крупную партию метадона

Наркотики пытались распространять иностранцы.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, из незаконного оборота изъяты 397 свертков. Общая масса наркотического средства составла 143,43 грамма. Это считается особо крупным размером.

Подозреваемых задержали в Советском районе. Это двое граждан одного из государств ближнего зарубежья, обоим – по 23 года. Как предполагает следствие, они специально прибыли в Орловскую область с преступной целью.

Наркотики обнаружили прямо при личном досмотре задержанных. У одного из них под одеждой находилась бутылка с 392-мя свёртками. У другого, в сумке – ещё пять упаковок. От медицинского освидетельствования иностранцы отказались.

Органы МВД возбудили уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемые заключены под стражу.

ИА «Орелград»