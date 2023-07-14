В Орле «накрыли» подпольный салон азартных игр

Он был тщательно законспирирован.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, проведением незаконных азартных игр занимались двое мужчин, 39-летний и 55-летний. Первый выполнял функции организатора, второй – администратора.

Место и время игр, как и состав игроков, держались в тайне. Игровой зал располагался в нежилом помещении (с камерами видеонаблюдения на входе) и «работал» в ночное время суток.

Полицейские изъяли шесть компьютеров с соответствующими программами, около трёхсот тысяч рублей наличными, а также три мобильных телефона, которые использовались для связи между участниками группы.

Дело возбуждено по статье 171 УК РФ («незаконная организация и проведение азартных игр»). Им занимается Следственный комитет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»