В Орле «накрыли» подпольный салон азартных игр

14.7.2023 | 12:14 Закон и порядок, Новости

Он был тщательно законспирирован.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, проведением незаконных азартных игр занимались двое мужчин, 39-летний и 55-летний. Первый выполнял функции организатора, второй – администратора.

Место и время игр, как и состав игроков, держались в тайне. Игровой зал располагался в нежилом помещении (с камерами видеонаблюдения на входе) и «работал» в ночное время суток.

Полицейские изъяли шесть компьютеров с соответствующими программами, около трёхсот тысяч рублей наличными, а также три мобильных телефона, которые использовались для связи между участниками группы.

Дело возбуждено по статье 171 УК РФ («незаконная организация и проведение азартных игр»). Им занимается Следственный комитет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Фото: Управление МВД по Орловской области

ИА «Орелград»

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