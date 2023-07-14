В Орле обанкротился проблемный застройщик

Завершено конкурсное производство в отношении компании «Домстрой».

Арбитражный суд Орловской области в очередной раз рассмотрел дело о несостоятельности общества с ограниченной ответственностью «Домстрой». В частности, был заслушан отчет конкурсного управляющего. В результате суд постановил завершить конкурсное производство. О признании «Домстроя» банкротом еще в августе 2019 года попросила публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». В ноябре 2019 года компания была признана несостоятельной, в отношении нее было открыто конкурсное производство на один год. Правда, потом суд этот срок продлевал.

И вот теперь конкурсный управляющий сам ходатайствовал о завершении процедуры конкурсного производства в отношении компании-должника в связи с проведением всех мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве. В обоснование ходатайства он указал, что им совершены все необходимые действия и мероприятия по поиску и возврату имущества должника. Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области и публично-правовая компания «Фонд развития территорий» также просили суд удовлетворить ходатайство.

Орловцам «Домстрой» известен как проблемный застройщик. Эта компания была зарегистрирована в Орловском районе, но возводила двухсекционный трехэтажный жилой дом в поселке Нарышкино Урицкого района, на улице Садовой. Объект возводился с привлечением средств дольщиков. Компания его не достроила. Решением Наблюдательного совета Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» от 30 декабря 2022 года был установлен размер денежных средств, подлежащих выплате гражданам – участникам строительства. Речь идет о дольщиках, требования которых были включены в реестр требований участников строительства ООО «Домстрой».

Как следует из судебных материалов, общая сумма требований, включенная в реестр требований кредиторов, составляет 78,491 миллиона рублей. Из них 52,786 миллиона — задолженность третьей очереди перед ППК «Фонд развития территорий», возникшая в связи с выплатой Фондом возмещения участникам долевого строительства.

«Задолженность, включенная в реестр требований кредиторов, не погашалась в связи с отсутствием денежных средств в конкурсной массе должника», — отмечено при этом в решении арбитража.

ИА «Орелград»